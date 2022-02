Ligue des champions : mal embarqués pour la qualification, les Lillois veulent "y croire jusqu’au bout"

En désignant Chelsea comme adversaire du Losc en huitièmes de finale de Ligue des champions, on savait que le tirage au sort n’avait pas été clément pour les Dogues. Champions d’Europe et champions du monde en titre, les Blues ont assumé leur statut de favoris lors du match aller, mardi 22 février (2-0), en faisant preuve d’efficacité et de justesse technique, à la manière d’une grande équipe. Il faudra désormais un exploit aux Lillois pour se qualifier.

"Il faut se rappeler que ce que l’on fait est magnifique. On est chanceux d’être ici, tous les yeux sont sur nous". Si Jonathan David, au micro de RMC Sport, savoure le parcours lillois en coupe d’Europe, son coéquipier Benjamin André ne s’avoue pas vaincu avant le match retour face à Chelsea. Pour conserver un espoir de voir les quarts de finale, les Dogues devront imiter leurs adversaires en marquant tôt dans la rencontre : "Il faut y croire. Si on a le bonheur d’ouvrir le score rapidement, on verra comment ça se passe ensuite. On va tout donner", promet-il.

"Devant notre public, on aura des opportunités"

Pour autant, le milieu de terrain lillois reste réaliste : "Il y a toujours une possibilité, mais ça va être très compliqué". Mardi soir, les Dogues se sont fait punir sur quelques unes de leurs erreurs et les ailiers londoniens ont également beaucoup mis en difficulté les hommes de Jocelyn Gourvennec, en amenant du danger aux abords de la surface de réparation lilloise. Les Nordistes, eux, n’ont pas profité de leurs quelques occasions sur coups de pied arrêtés pour inquiéter la défense des Blues. Un défaut remarqué par l’entraîneur lillois, qui aimerait voir son équipe corriger cela : "Devant notre public, dans un stade plein, on aura des opportunités. On peut marquer sur corner pour débloquer la situation. Il faut croire en nous et en nos chances, le foot reste du foot".

Une qualification en quart de finale de Ligue des champions serait une première dans l’histoire du club, éliminé par Manchester United en 2007 à la sortie de la phase de poules. Ce serait une performance d’autant plus retentissante face aux champions en titre et après avoir perdu 2-0 au match aller. Comment dit-on "exploit" en anglais ?