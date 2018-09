Ligue des champions : Lyon réussit un exploit en battant le champion d'Angleterre Manchester City (2-1)

Face au champion d'Angleterre Manchester City pour cette première journée de Ligue des champions, l'OL a a crée la surprise à l'Etihad Stadium.

Les Gones ont tenu. Lyon a battu Manchester City (2-1), mercredi 19 septembre à l'Etihad Stadium, lors de la première journée de la Ligue des champions. Les Lyonnais se sont imposés face au champion d'Angleterre grâce à un but de Maxwel Cornet et une frappe de Nabil Fekir. Manchester City a réduit l'écart en deuxième mi-temps grâce à une reprise de Bernardo Silva à la 67e minute.

La victoire de Lyon contre le champion d'Angleterre Manchester City, invaincu chez lui depuis huit matches de poules de C1, a des allures de cataclysme au vu du début de saison des deux formations. Mais c'est bien l'inattendu Maxwel Cornet qui a frappé en premier, profitant d'une énorme erreur de Fabian Delph, qui remplaçait Benjamin Mendy, blessé, pour conclure après un centre de Nabil Fekir (26).

Puis, c'est le champion du monde, intenable, qui a ensuite doublé la mise d'une frappe croisée (43). Et Memphis Depay a même touché le poteau (60) avant que Bernardo Silva (67) ne fasse trembler Jean-Michel Aulas jusqu'au bout. Un match référence pour le retour de l'OL dans la compétition après un an d'absence, et qui fait beaucoup de bien à Bruno Genesio, dont les hommes ont déjà été battus deux fois en cinq matches de championnat.