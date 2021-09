Ligue des champions : les Parisiennes heureuses au tirage, les Lyonnaises face au Bayern Munich

Pour augmenter l’attractivité de la seule compétition continentale féminine, l’UEFA met en place, cette saison, une phase de groupes. Au tirage au sort, qui s'est déroulé lundi 13 septembre à Nyon (Suisse), le Paris Saint-Germain a été plutôt bien servi tandis que l’Olympique Lyonnais affrontera un solide concurrent avec le Bayern Munich.

Championnes de France en titre, les Parisiennes étaient placées dans le chapeau 1 pour le tirage au sort. Dans le groupe B, elles affronteront les Islandaises de Breidablik, le Real Madrid, dont la section féminine n’existe que depuis 2 ans, et les Ukrainiennes du WFC Kharkiv.

Qualifiées après un barrage, et placées dans le chapeau 2, les Lyonnaises héritent du Bayern Munich, champion d’Allemagne et demi-finaliste de la dernière édition, des Suédoises du BK Hacken, et du Benfica Lisbonne, dans le groupe D.

Dans les autres groupes, des chocs sont attendus entre Chelsea, finaliste l’année dernière, et Wolfsbourg, vainqueur en 2020 (groupe A). Dans le groupe C, les tenantes du titre du FC Barcelone affronteront Arsenal. La première journée des phases de poules aura lieu les 5 et 6 octobre prochain. Les deux premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les quarts de finale.

Le tirage au sort complet de la phase des groupes

Groupe A : Chelsea (ENG), Wolfsburg (GER), Juventus Turin (ITA), Servette (SUI)

Groupe B : Paris Saint-Germain (FRA), Breidablik (ISL), Real Madrid (ESP), WFC Kharkiv (UKR)

Groupe C : FC Barcelone (ESP), Arsenal (ENG), Hoffenheim (GER), HB Køge (DEN)

Groupe D : Bayern Munich (GER), Lyon (FRA), Häcken (SWE), Benfica (POR)