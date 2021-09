Ligue des champions féminine : les Lyonnaises qualifiées pour la phase de groupes, Bordeaux échoue aux tirs au but

Les Bordelaises avaient l'opportunité de disputer la Ligue des champions pour la première fois mais elles se sont inclinées aux tirs au but.

Fortunes diverses pour les deux clubs français engagés dans les matchs qualificatifs pour la phase de groupes de la Ligue des champions féminine. Les Lyonnaises ont assumé leur statut et se qualifient pour leur quinzième campagne européenne consécutive tandis que les Bordelaises peuvent nourrir des regrets après leur élimination aux tirs au buts, où elles n'en ont pas inscrit un seul. Le tirage au sort des phases de poules aura lieu le 13 septembre.

Les Lyonnaises écartent Levante

Comme au match aller, l’Olympique Lyonnais s’impose 2-1 face à Levante. Dans un match longtemps indécis, marqué par de nombreuses fautes des joueuses espagnoles (21 fautes et 7 cartons jaunes), tout s’est emballé en quatre minutes.

L’OL a ouvert le score à l’heure de jeu par l’intermédiaire d’Amel Majri, sur coup franc. L’internationale française s’est à nouveau montrée décisive trois minutes plus tard en servant l’Américaine Catarina Macario, auteure du deuxième but de la tête. Puis Levante est revenu au score sur corner à la 64e minute. Avec un score de 4-2 au total en leur faveur, les Fenottes se qualifient pour la phase de groupes de la coupe d’Europe pour la 15e fois consécutive.

Bordeaux se saborde aux tirs au but

Les Bordelaises ont manqué l'occasion de disputer leur première Ligue des champions. Défaites 3-2 au match aller par Wolfsburg, elles se sont offert le droit de rêver en menant 2-1 à l'issue du temps règlementaire du match retour. À Libourne, les Allemandes ont pourtant ouvert le score, mais Katja Snoeijs et Melissa Gomes ont marqué pour les Girondines.

En prolongation, Wolfsburg a égalisé avant que Mickaëlla Cardia n'offre un dernier espoir aux Bordelaises, à la dernière minute. Malheureusement pour les Marines et Blanches, Ève Perisset et Charlotte Bilbault ont buté sur la gardienne adverse, avant que Sisca Folkertsma ne trouve le poteau. Wolfsburg ayant converti ses trois premiers tirs au but, les finalistes de la Ligue des champions 2020 se qualifient pour la phase de poules de l'édition 2021-2022.