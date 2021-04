Ligue des champions : le streaming fait de l'ombre aux chaînes payantes

Le PSG joue mercredi 28 avril la troisième demi-finale de Ligue des champions de son histoire face au club anglais de Manchester City. Mais combien de Français la regarderont ? Les audiences des quarts de finale face au Bayern Munich, mercredi 7 et mardi 13 avril, ont été plutôt moyennes : 938 000 téléspectateurs au match aller, 977 000 au match retour, les deux rencontres étant diffusées sur la chaîne payante RMC Sport. Un score d'audience à peine plus haut que le match amical de foot féminin France - États-Unis programmé ce soir-là sur la chaine W9 de la TNT (télévision numérique terrestre), regardé par 873 000 téléspectateurs.

Multiplication des chaînes payantes

Des audiences donc faibles pour des matchs de Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions entre clubs européens de football. Un marasme en partie dû à l'essor du streaming illégal. "Je suis tombé sur un site qui est vraiment d'une qualité parfaite, admet Hugo, amateur de football. Je n'ai pas besoin de payer pour regarder ça." Mais ce n'est pas parce qu'il faut sortir le portefeuille que de plus en plus de téléspectateurs sont devenus des internautes à la recherche d'un bon site le mardi soir. "La majorité des amateurs de foot à la télévision ont été abonnés à Canal+, analyse Pierre Maes, auteur du livre Le business des droits TV du foot. La plupart en 2012 ont pris l'abonnement à beIN Sports. Mais quand RMC Sport est arrivé avec la Ligue des champions en 2018, il y en a vraiment peu qui ont franchi le pas."

Des audiences qui n'importent pas les clubs. Que ce soit un million ou 10 millions de téléspectateurs, le PSG reçoit le même chèque. Mais à terme, c’est un pari risqué prévient Cédric Roussel, auteur d’un texte contre le streaming illégal du sport. "Si vous dites à votre investisseur qu'il y a une possibilité d'avoir beaucoup moins de télespectateurs, l'investisseur va dire que la valeur de votre produit n'est pas protégée, affirme le député (LREM) des Alpes-Maritimes. Quel est l'intérêt d'acheter ces droits-là ?"

Malgré une entame de négociations avec TF1, les demi-finales de l'édition 2021 de la Ligue des champions, y compris celle jouée par le PSG, seront encore diffusées sur RMC sport. Mais en cas de finale, une retransmission en clair sera alors obligatoire.