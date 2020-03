Ligue des champions : le PSG va-t-il briser le signe indien ? Suivez et commentez le 8e de finale retour face à Dortmund avec nous

#FOOT @Waqar Voici les pronostics de la rédaction que vous attendiez tous ! Au sein de la rédaction, c'est équilibré entre ceux qui penchent pour le Borussia et les autres : Mounir Belhidaoui et Jalila Zaoug prédisent un succès 2-1 des Schwartz-gelb, Violaine Domon un petit 1-0 pour les hommes de Lucien Favre. En face, Juliette Campion nous prédit une longue soirée avec des tirs au but favorables au PSG, quand Kocila Makdeche et moi-même prédisons une pluie de buts (4-1 et 4-2).

C'est à vous dans les commentaires !