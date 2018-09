Ligue des champions : le PSG s'incline dans les arrêts de jeu à Liverpool (3-2), Monaco perd contre l'Atlético de Madrid (1-2)

Le PSG de Neymar et de Mbappé a lancé mardi sa nouvelle campagne européenne, par un choc contre le finaliste de 2018, Liverpool.

Soirée sous tension pour le PSG. Après 90 minutes de suspense et de souffrance, les Parisiens ont perdu (3-2) sur la pelouse de Liverpool, mardi 18 septembre, lors de la première journée de la Ligue des champions. En première mi-temps, les Reds ont pris l'avantage grâce à un but de Daniel Sturridge et un pénalty de James Milner, avant un ultime but de Roberto Firmino à la 90e+2 minute. Paris s'était rattrapé à la 40e minute par une reprise de volée de Thomas Meunier puis par un but de Kylian Mbappé à la 83e.

De son côté, après un début de rencontre bien entamé, Monaco a perdu 1-2 face à l'Atlético Madrid au stade Louis II. Monaco avait pourtant ouvert la marque par Samuel Grandsir (18e), mais les Madrilènes, vainqueurs de la Ligue Europa, ont d'abord égalisé par Diego Costa (31e) avant de prendre l'avantage par José Maria Gimenez (45e+1).