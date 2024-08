Ligue des champions : le PSG recevra City et ira au Bayern, Monaco et Brest héritent de Barcelone, le Real pour Lille et Brest… Découvrez le tirage des quatre clubs français

Les clubs français et européens sont fixés. Le tirage au sort a rendu son verdict pour révéler les 144 rencontres de la première phase régulière de la Ligue des champions, jeudi 29 août. Le PSG, Lille, Monaco et Brest, les quatre équipes tricolores engagées, auront toutes plusieurs chocs au programme.

Le Paris Saint-Germain recevra Manchester City, champion en 2024, et se déplacera sur la pelouse du Bayern Munich. Monaco ira à Giuseppe-Meazza pour défier l'Inter Milan et accueillera le Barça, qui recevra aussi le Stade Brestois. Pour leur première campagne de Ligue des champions, les Bretons affronteront également le Real à domicile (mais au Roudourou), ce qui sera aussi le cas des Lillois. Les Dogues ont, en outre, hérité d'un déplacement à Anfield pour défier Liverpool.

Du lourd pour Lille et Monaco

En plus de Manchester City et du Bayern Munich, le PSG a hérité d’adversaires relevés issus des chapeaux 2 et 3. Les hommes de Luis Enrique affronteront l’Atlético Madrid, une première, et le PSV Eindhoven au Parc des Princes, tandis qu’ils se déplaceront à Arsenal et Salzbourg. Gérone (à domicile) et Stuttgart (en Allemagne) complètent leur programme.

Pour le Losc, de belles rencontres sont aussi prévues. Le Real Madrid à la maison et Liverpool à Anfield, donc, mais également trois déplacements sur les terrains de l'Atlético Madrid, du Sporting Portugal et des Autrichiens du Sturm Graz. Les Lillois recevront la Juventus, Feyenoord et Bologne, qui disputera sa première campagne de C1.

Gros programme toujours pour Monaco, de retour en Ligue des champions après six ans d’absence. Les joueurs du Rocher iront à l'Inter Milan, à Arsenal, au Dinamo Zagreb et à Bologne. Ils recevront le Barça, Benfica, l’Etoile rouge de Belgrade et Aston Villa, sans doute l’équipe qu’il fallait éviter dans le chapeau 4.

Enfin, le Stade Brestois va aussi en prendre plein les yeux pour sa première campagne de C1. Les hommes d'Eric Roy défieront donc les deux géants espagnols que sont le Real Madrid et le FC Barcelone, et se frotteront au Bayer Leverkusen, tube de la saison dernière en Allemagne. Ils accueilleront également le PSV Eindhoven, ancien vainqueur de la compétition. Des déplacements en Allemagne pour affronter le Shakhtar Donetsk, à Salzbourg et au Sparta Prague sont aussi au programme, tout comme la réception du Sturm Graz.

Avec cette nouvelle formule, exit la phase de poules et les trois matchs aller-retour. Les 36 clubs engagés sont désormais réunis en une seule ligue et affronteront huit autres équipes, quatre à domicile, quatre à l’extérieur. Les matchs de phase de ligue se dérouleront du 17 septembre au 29 janvier. La finale aura lieu à Munich, le 31 mai.