Ligue des champions : le PSG éteint l'Etoile Rouge de Belgrade (6-1) avec un grand Neymar

Les Parisiens ont réalisé un match plein et ont inscrit six buts grâce à star brésilienne (trois réalisations), Cavani, Di Maria et Mbappé.

L'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar célèbre son troisième but, le 3 octobre 2018, face l'Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des champions, au Parc des Princes à Paris. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)