Ligue des Champions : le président de l'UEFA "favorable" à un Final 4 à partir de 2024

Fin des matchs aller-retour pour les demi-finales de Ligue des Champions ? Dans une interview accordée à l'Équipe samedi 29 mai, le président de l'Union européenne du football (UEFA) a déclaré qu'il "était en faveur d'un Final 4" en Ligue des champions, à l'horizon 2024. Sans donner plus de détails sur l'échéance, et en précisant qu'il "n'y avait pas d'urgence", Aleksander Ceferin a reconnu certains avantages et inconvénients à ce format. "On peut décider cela dans un an", a-t-il ajouté. Les demi-finales et finale pourraient donc se jouer dans une seule et même ville, sur une période plus courte.

Lisbonne comme modèle ?

L'an dernier, la prestigieuse coupe d'Europe avait déjà changé de format, contrainte par la crise sanitaire. Les huit clubs qualifiés pour la fin du tournoi s'étaient affrontés dans un "Final 8" à Lisbonne pendant deux semaines. Séduit par cette configuration inédite, Aleksander Ceferin a également admis que ce format pourrait être "efficace en termes de revenus".