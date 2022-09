Ligue des champions : le Bayern mate le Barca, Liverpool à l'arraché... Ce qu'il faut retenir des autres matchs de mardi

Ligue des champions, épisode 2. Les premières rencontres de la deuxième journée, mardi 13 septembre, ont vu le Bayern et Bruges signer un nouveau succès, tandis que Liverpool a lancé sa saison européenne en dominant l'Ajax Amsterdam.

Le choc : le Bayern frustre le Barça

C’était le sommet de la soirée. Sur sa pelouse, le Bayern Munich a pris le meilleur sur le Barça (2-0), malgré une première période de très haut niveau de la part des Catalans (10 frappes). Les Bavarois ont frappé coup sur coup au retour des vestiaires grâce à Lucas Hernandez et Leroy Sané. Une semaine après leur victoire inaugurale face à l’Inter Milan, les Bavarois poursuivent leur début de campagne idéal, et prennent seul la tête du relevé groupe C. Pourtant en jambes, Robert Lewandoswki n’a pas réussi à jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers. Le Barça chute et voit l'Inter Milan, vainqueur à Plzen (0-2), revenir à sa hauteur (3 points).

Le joueur : Joël Matip sauve Liverpool

Joël Matip a sorti les Reds d’un très mauvais pas. Tenu en échec par l’Ajax Amsterdam, malgré l’ouverture du score de Mohamed Salah, Liverpool s’en est remis à son défenseur camerounais pour décrocher sa première victoire européenne de la saison, à la dernière minute (89e). Sur corner, Matip s’est élevé plus haut que tout le monde pour catapulter une tête puissante dans les filets néerlandais. Sèchement battus à Naples lors de la première journée, les Reds relèvent la tête et se replacent dans le groupe A.

La perf' : Leverkusen écoeure l’Atletico

C’est une victoire de prestige pour Leverkusen. Défaits à Bruges lors de la première journée, les Allemands se sont imposés à domicile face à l’Atlético de Madrid (2-0) mardi soir. Plus réalistes, les coéquipiers de Moussa Diaby se sont détachés en toute fin de rencontre, inscrivant deux buts en quatre minutes (84e et 87e). Une défaite qui confirme un début de campagne européenne délicat des Colchoneros, vainqueurs in extremis de leur première rencontre face à Porto. Ils rétrogradent à la troisième place du groupe B.

Les autres résultats : Bruges balaye Porto, l’Inter assure à Plzen, le Sporting trace sa route

Le résultat surprise du soir est pour Bruges, venu assommer Porto au Portugal (4-0). Avec deux victoires en autant de rencontres, les Belges sont seuls en tête du groupe B. Plus tôt dans la soirée, dans la très relevée poule C, l'Inter Milan a décroché sa première victoire face au modeste Viktoria Plzen (2-0). Enfin, dans le groupe de Marseille, le Sporting s'est imposé à domicile face à Tottenham (2-0), et conserve sa place de leader.