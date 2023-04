Ligue des champions : la puissance offensive des Barcelonaises, Wolfsburg et Arsenal de retour au sommet… Les demi-finalistes à la loupe

Les demi-finales de Ligue des champions se jouent les deux prochains week-ends avant la finale à Eindhoven le 3 juin.

De Londres à Barcelone, en passant par l'Allemagne, c'est le programme alléchant des demi-finales de Ligue des champions féminine, dont les matchs aller se disputent samedi 22 et dimanche 23 avril. Un dernier carré dans lequel ne figure aucun club français, une première depuis 2014, mais avec deux oppositions de taille sur le papier : Chelsea-Barcelone et Wolfsburg-Arsenal.

Chelsea, en quête d'un premier sacre

Les Blues ont réalisé l'exploit des quarts de finale : faire tomber les tenantes du titre Lyonnaises, après une double confrontation haletante, et être allées chercher la séance de tirs au but décisive. Un succès au goût de triomphe pour des joueuses qui avaient totalement raté leur dernière campagne européenne, éliminées sans même passer les poules. Seule équipe parmi les quatre engagées à n'avoir encore jamais remporté la compétition, les joueuses de Chelsea retrouvent Barcelone, qui avait brisé leur rêve de sacre en finale en 2021 (défaite 4-0). Portées par une défense impénétrable (six clean-sheets), elles ont les armes pour prendre leur revanche.

Barcelone, le favori d'attaque

Les Barcelonaises s'avancent fortes de leur expérience récente au plus haut niveau continental. Vainqueures en 2021, elles ont aussi atteint la finale la saison dernière, battues par Lyon. Auteures de 29 buts lors des six matchs de poules, les Catalanes ont à nouveau démontré leur efficacité devant le but en quarts de finale contre la Roma, remportant leur double confrontation sans trembler et en ajoutant six buts supplémentaires dans leur escarcelle (1-0, 5-1). Flamboyant en attaque, le Barça s'appuie aussi sur une solide défense. Les coéquipières d'Alexia Putellas, qui pourrait signer son retour, se déplacent sur la pelouse de Stamford Bridge sans avoir encaissé le moindre but à l'extérieur en 2023 toutes compétitions confondues.

Wolfsburg, la force collective

Après avoir écarté le Paris Saint-Germain, Wolfsburg continue de rêver à un retour au sommet. Double championnes européennes, les Allemandes restent sur trois finales perdues en huit ans. Mais cette année, elles peuvent s'appuyer sur un collectif extrêmement bien rôdé, qui s'est illustré lors de la victoire éclatante en Coupe contre le Bayern (5-0) le week-end dernier. Portées par la meilleure buteuse de la compétition, la Polonaise Ewa Pajor (7), elles peuvent aussi compter sur leur pépite Lena Oberdorf (21 ans), et sur les anciennes Gunners Jill Roord et Dominique Janssen, devenues incontournables dans le groupe. De quoi faire oublier l'absence de l'expérimentée Alexandra Popp, blessée lors de la dernière trêve internationale.

Arsenal, en quête de sa gloire passée

Après dix ans sans atteindre le dernier carré, les Londoniennes vont enfin regoûter à une demi-finale européenne. La récompense d'une campagne solide, entamée avec fracas en étrillant l'OL à Lyon pour leur entrée en lice en septembre (5-1), et malgré plusieurs blessures (Miedema, Mead). Pour viser une première finale de Ligue des champions depuis son sacre en 2006, Arsenal va devoir se défaire de sa vieille malédiction face aux Allemandes. Eliminées deux fois par Wolfsburg (2022, 2013), les Gunners ont aussi historiquement chuté contre Duisbourg (2010) et Francfort (2006, 2012). Elles ont déjà commencé à inverser la tendance au tour précédent en renversant le Bayern Munich, championne d'Allemagne en titre.