Direct PSG-Wolfsburg : les Parisiennes confrontées à la furia des Allemandes... Suivez le quart de finale aller de Ligue des champions

Après avoir terminé deuxièmes de leur poule, les Parisiennes de Gérard Prêcheur accueillent Wolfsburg lors du quart de finale aller de Ligue des champions, mercredi.

L'équipe féminine du Paris Saint-Germain reçoit, au Parc des Princes, l'équipe allemande de Wolfsburg, mercredi 22 mars (21 heures), à l'occasion du quart de finale aller de Ligue des champions. En grande forme depuis janvier (huit matchs sans défaites), le club de la capitale s'était qualifié en finissant deuxième de sa poule derrière Chelsea, avec trois victoires, un nul et deux défaites. La clé de la rencontre pourrait se situer au milieu de terrain, entre deux équipes qui aiment le jeu de possession (proches toutes deux des 60% en moyenne).

De l'autre côté, les joueuses de Wolfsburg n'ont perdu qu'à deux reprises cette saison et ont fini premières de leur poule B, invaincues avec quatre victoires et deux nuls. Equipe très offensive, elle est celle qui tire le plus dans la compétition, juste derrière l'intouchable Barça. Les Parisiennes sont prévenues.