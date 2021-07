Ligue des champions : l'UEFA confirme Istanbul comme ville hôte de la finale 2023

Ce sera finalement pour 2023. L'UEFA a confirmé vendredi l'attribution de la finale de la Ligue des champions 2023 à Istanbul. La métropole turque avait été initialement retenue comme ville hôte pour la clôture des éditions 2020 puis 2021, finalement organisées au Portugal en raison de la crise sanitaire.

Chamboulée par la pandémie de Covid-19, la Coupe d'Europe version 2020 s'était terminée par un tournoi final à huit équipes à Lisbonne, et non à Istanbul, avec des quarts de finale et des demi-finales sur un match sec. Ce "Final-8" au format inédit avait été remporté par le Bayern Munich en finale aux dépens du PSG.

Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:



2022: Saint Petersburg, Russia

2023: Istanbul, Turkey

2024: London, England

2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR