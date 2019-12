Ligue des champions : l'Olympique lyonnais arrache le nul (2-2) face à Leipzig et se qualifie pour les huitièmes de finale

Après un automne européen inquiétant, le foot français sauve son bilan avec cette victoire.

L'Olympique lyonnais s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mardi 10 décembre, l'OL a arraché le match nul 2-2 face à Leipzig. Le match se jouait à domicile pour les joueurs lyonnais, dans le stade de Décines-Charpieu.

Les Lyonnais étaient d'abord menés 2-0 sur deux penalties conclus par Emil Forsberg (9e minute) et Timo Werner (33e). Mais en seconde période, ils sont revenu au score avec des buts marqués par Houssem Aouar (50e) puis Memphis Depay (82e). Lyon termine ainsi deuxième de ce groupe G et accompagne Leipzig, qui termine premier, en huitièmes de finale. Le Benfica Lisbonne prend la troisième place après sa victoire sur le Zenit Saint-Pétersbourg 3-0 et est reversé en Ligue Europa. Le club russe (4e) est quant à lui éliminé de toutes les compétitions européennes.