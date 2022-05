Ligue des champions : l'odyssée parisienne des supporters de Liverpool, débutée dans la joie et terminée dans le chaos

Cette histoire aurait pu démarrer par un drame, elle s’est achevée par une désillusion pour les supporters de Liverpool. Battus en finale de la Ligue des champions par le Real Madrid samedi 28 mai au stade de France (0-1), les Reds sont passés à côté de la septième C1 de leur histoire. Déçus, les joueurs de Jürgen Klopp, déjà battus par le Real en 2018 à Kiev en finale de la compétition, ont rapidement quitté la pelouse. Abattus, les supporters anglais ont fait de même en désertant la plaine Saint-Denis, mettant un terme amer à une odyssée parisienne de plusieurs jours.

Ce périple a donc démarré jeudi, une partie des 60 000 supporters anglais étant arrivés en avance, prêts à en découdre avec la nuit parisienne. De sorte que, dès le vendredi matin, un internaute anglais s’inquiète sur les réseaux sociaux d’avoir perdu son père dans la soirée. Ce dernier, la soixantaine passée, s’est égaré dans les rues de la capitale. Après de nombreux appels à témoin, le supporter des Reds est retrouvé le vendredi après-midi… au bar "The Kop", boulevard Ney, dans le 18e arrondissement de Paris, au milieu de centaines de Scousers, qui ont fait de ce bar aux couleurs de Liverpool l’un de leurs points de ralliement dans la capitale.

Samedi après-midi, à quelques heures de la finale, ils y sont encore nombreux. "Je n’ai pas dormi depuis trois jours", explique Amar, le gérant du bar, fervent supporter des Reds, impressionné par le nombre de Scousers présents dans les rues de la capitale et dans son établissement. "Vendredi, j’ai dû fermer à 17 heures parce qu’il y avait trop de gens sur les voies de tramway. Et pour la finale, j’ai dû communiquer qu’on sera fermé, sinon il y aura trop de monde."

Une belle fête place de la Nation

La majorité des supporters des Reds se sont plutôt retrouvés samedi après-midi à l’autre bout de Paris, place de la Nation, pour accéder au cours de Vincennes. C'est là que se trouve la fanzone mise en place par la municipalité pour accueillir cette marée rouge et les 40 000 supporters qui ne possèdent pas de places pour la finale. C'est le cas de Morgan, qui arrive avec ses amis de Birmingham, à 150 kilomètres de Liverpool : "On n’a pas réussi à acheter de places, il y avait trop de monde et c’était trop cher." Un de ses amis, une bière à la main et un coup dans le nez, n’en démord pas : "On va faire la fête ce soir place de la Bastille après la victoire de Liverpool !"

D’autres ont réussi à décrocher le fameux sésame, mais ont quand même rejoint leurs amis supporters avant de prendre la route du stade de France. Comme Alan, torse nu, qui profite du soleil et de la fête au pied du Triomphe de la République, une sculpture à proximité de la fanzone : "On vient de perdre la Premier League, mais on a déjà remporté deux trophées, donc pas de souci. Je pense qu’on va l’emporter ce soir, 4-2. Vous pouvez le noter, vous verrez." Les supporters anglais ne se doutent pas encore de ce qu’ils vont vivre aux abords du stade de France.

L'organisation autour du stade de France en question

Le résultat n’a finalement pas réussi aux Reds, comme l’ensemble de la soirée du côté de la plaine Saint-Denis. La logistique complexe pour l’installation de la fanzone dans l’est parisien a également été problématique aux abords du stade de France. Généralement, une ville a dix-huit mois pour organiser une finale de Ligue des champions. Après la décision de l’UEFA de retirer la finale à Saint-Pétersbourg à la suite de l’invasion russe en Ukraine, Paris n’en a eu que trois. Et ça s’est vu.

Le début de la finale a été repoussé de 36 minutes en raison de mouvements de foule autour du stade de France. Encore bloqués à 21 heures alors que la rencontre devait débuter, des centaines de supporters de Liverpool n’ont rejoint les tribunes qu’à quelques minutes du coup d’envoi. Certains d’entre eux ont été visés par des gaz lacrymogènes.

D'autres ont patienté deux heures devant la porte Z, fermée pendant un certain temps, avant de rejoindre les tribunes à la mi-temps. Enfin, d'autres sans billets pour le match, des supporters de Liverpool comme de jeunes franciliens qui ont forcé le filtrage des forces de l'ordre, ont escaladé les grilles du stade de France pour rejoindre les tribunes. Des réponses seront évidemment attendues sur ces manquements, alors que l'UEFA a dénoncé l'existence de faux billets.

Encore beaucoup de gens à l’entrée du stade alors que le coup d’envoi aurait dû avoir lieu maintenant. C’est surtout du côté des supporters de Liverpool sur ça bloque. #UCLfinal #LIVRMA pic.twitter.com/LolkTFi326 — Denis Ménétrier (@DMenetrier) May 28, 2022

La soirée a tourné au vinaigre lorsque des affrontements épars ont éclaté et qu’un de nos confrères de L’Équipe a été pris pour cible par des supporters de Liverpool. Malgré la présence de plusieurs légendes de Liverpool dans le stade, comme Steven Gerrard, Michael Owen, Ian Rush, ou Kenny Dalglish, l’ambiance, saluée toute la journée par les supporters anglais, a donc pris un coup certain. Avant que les Reds ne s’inclinent sur le terrain. Pas dans les tribunes. En dépit de ce revers et de cette soirée qui a mal tourné, autour du stade de France comme sur la pelouse, les supporters anglais ont fait entendre leur voix.

Une fin de soirée plus calme

À cinq minutes de la fin du match, ils ont entamé leur mythique "You’ll Never Walk Alone" ("Vous ne marcherez jamais seul"), pour soutenir leurs joueurs dans la défaite. Avant le match, sur le parvis du stade de France, Elliott, supporter de Liverpool d’une vingtaine d’années, nous avait garanti "la victoire de Liverpool". Et précisé qu’en cas de succès, lui et sa petite amie Rebecca iraient "fêter ça en boîte jusqu’à la fin de la nuit".

La déception des supporters de Liverpool dans la fanzone cour de Vincennes à Paris, le 28 mai (GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

D’autres Scousers souhaitaient eux marquer la fin de leur aventure parisienne par une soirée inoubliable passée dans les rues de la capitale. Finalement, entre les problèmes de transport, la défaite sur le terrain et ces débordements avant et pendant la rencontre, la déception a pris le dessus. Aux abords du bar "The Kop", vers deux heures du matin, l’ambiance était considérablement descendue. La fête devait se poursuivre toute la nuit. Elle a finalement été gâchée.