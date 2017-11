Ligue des champions : l'AS Monaco éliminée après sa défaite face à Leipzig

Le parcours européen de Monaco prend fin. L'ASM a été éliminée de la Ligue des champions, mardi 21 novembre, en s'inclinant face à Leipzig (1-4) lors de l'avant-dernière journée de la phase de poules. Avec un triste bilan de trois défaites et deux matchs nuls, le club du Rocher ne peut même plus espérer atteindre la troisième place du groupe G, synonyme de repêchage en Ligue Europa.

En ayant commencé son match sur un rythme très faible, Monaco s'est retrouvé mené 2-0 dès la 9e minute, sur un but contre son camp de Jemerson et un autre de Timo Werner, après une relance complètement ratée de... Jemerson. Timo Werner a ensuite aggravé le score sur un penalty provoqué par Radamel Falcao. Le Colombien a ensuite réduit le score d'une tête, mais le Guinéen Naby Keita a redonné trois buts d'avance au RB Leipzig juste avant la mi-temps.

Paris déjà qualifié pour les huitièmes

Corrigé par Porto (0-3), dominé par Besiktas (1-2) et désormais humilié par Leipzig pour son troisième match à domicile, Monaco a dilapidé les bénéfices de son parcours fabuleux de la saison précédente, marqué par une demi-finale face à la Juventus de Turin.

Il faudra montrer beaucoup plus d'engagement pour le choc de dimanche contre le Paris SG, leader de la Ligue 1 avec six longueurs d'avance sur l'ASM, et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Sinon le champion de France en titre perdra tout en cinq jours...