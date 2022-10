Ligue des champions : groupe relevé pour les Parisiennes avec le Real Madrid et Chelsea, les Lyonnaises face à Arsenal et la Juventus

(MATTHIEU MIRVILLE via AFP)

De belles affiches au programme. Les poules de la Ligue des champions féminine 2022-2023 sont enfin connues après le tirage au sort effectué par l'UEFA à Nyon, lundi 3 octobre.

Les Parisiennes, passées par un barrage contre Häcken pour rallier la phase de poules, ont hérité d'oppositions relevées. Placées dans le groupe A, elles défieront notamment Chelsea, championnes d'Angleterre en titre et finaliste de la compétition en 2021, et le Real Madrid, qu'elles ont déjà affronté lors de la dernière édition. Les Albanaises de Vllaznia complètent le groupe.

Tenantes du titre, les Lyonnaises seront, elles, opposées à Arsenal et la Juventus, quarts de finalistes en 2021-2022, dans le groupe C. Elles y retrouveront également les Suissesses de Zürich.





Predict the four group winners #UWCLdraw // #UWCL — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 3, 2022

Les autres groupes réservent aussi de belles affiches entre grandes écuries européennes, comme dans le groupe D, entre le Barça, vainqueur en 2021 et finaliste en 2022, et le Bayern Munich. Demi-finaliste de la dernière édition, Wolfsburg s’en sort bien dans un groupe B assez clément, avec le Slavia Prague, St. Pölten Frauen et la Roma.

Les premières journées se dérouleront les 19 et 20 octobre. Les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour les quarts de finale, qui auront lieu à la fin du mois de mars. La finale se déroulera début juin, à Eindhoven.

Le tirage au sort complet de la phase de poules de la Ligue des champions

Groupe A : Chelsea (ANG), Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (ESP), Vllaznia (ALB)

Groupe B : Wolfsburg (ALL), Slavia Prague (RTC), St. Pölten Frauen (AUT), Roma (ITA)

Groupe C : Olympique Lyonnais (FRA), Arsenal (ANG), Juventus (ITA), Zürich (SUI)

Groupe D : Barcelone (ESP), Bayern Munich (ALL), Rosengärd (SUE), Benfica (POR)