Ligue des champions : Eduardo Camavinga, "un joueur spécial" devenu incontournable en quelques mois seulement au Real Madrid

Si les "Citizens" comptent beaucoup sur Erling Haaland en demi-finale aller de la Ligue des champions, le Real, lui, pourra compte sur son facteur "X" : l'international français est devenu en quelques mois indispensable.

C'est une finale avant l'heure : du haut de ses quatorze Ligue des champions, le Real Madrid, champion d'Europe en titre, se frotte à Manchester City, au palmarès quasi vierge sur la scène européenne mais qui impressionne toujours un peu plus ses adversaires.

Cette affiche des demi-finales aller de la grande coupe d'Europe de football ressemble à un match entre l'institution face à la nouvelle puissance. Et si les "Cityzens" de Pep Guardiola comptent beaucoup sur leur "cyborg" norvégien, Erling Haaland, les "Merengue" pourront compter sur l'international français Eduardo Camavinga, devenu en quelques mois, un incontournable.

Et les chiffres parlent pour lui : à seulement 20 ans, Eduardo Camavinga a déjà presque tout connu, avec notamment une finale de coupe du monde épique sous le maillot de l'équipe de France, bien sûr. Et, en deux ans, sous le maillot du Real Madrid, il a remporté tous les trophées possibles : six au total, dont la "Coupe aux grandes oreilles" continentale.

"Il peut jouer à tous les postes sur le terrain"

Eduardo Camavinga est une comète, dont l'ascension fulgurante suscite l'admiration, à commencer par celle de son entraîneur au Real. "Ce que je peux dire de Camavinga, c'est que c'est un joueur aux qualités extraordinaires. Et dans tous les domaines : physique, technique, tactiquement, assure l'Italien Carlo Ancelotti. Même s'il est encore jeune, il est meilleur qu'avant, et il progresse encore. Pour moi, il peut jouer à tous les postes sur le terrain : si je le mets meneur de jeu, il sera bon, si je le mets en défense centrale, il sera bon. Il a quelque chose de spécial : c'est un joueur spécial", a décrit le technicien, avant de sourire en glissant qu'Eduardo Camavinga a "le moteur d'une Ferrari, pas celui d'une Fiat 500".

Qu'on se le dise : le gamin de Fougères, en Ille-et-Vilaine, formé au Stade Rennais, est devenu une pièce maîtresse du grand Real Madrid, et peu importe qu'il joue donc au milieu ou en défense. Enfant, Eduardo Camavinga voulait faire du judo, comme son grand frère, mais sa mère, elle, ne voulait pas. C'est elle qui a insisté pour qu'il joue au football.