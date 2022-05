Ligue des champions : Clément Turpin, premier arbitre français à diriger une finale de C1 depuis 1986

Il marque un peu plus l'histoire de son sport. Clément Turpin a été nommé pour arbitrer la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, qui aura lieu le samedi 28 mai au Stade de France, a annoncé l'UEFA sur son site mercredi. A 39 ans, cet arbitre international depuis 2010, officiera pour la première fois lors d'une finale de C1.

Clément Turpin sera secondé par deux de ses compatriotes, Nicolas Danos et Cyril Gringore. Benoît Bastien, lui aussi Français, sera quatrième officiel. "Le rôle VAR a été confié à Jérôme Brisard (France), qui sera secondé par Willy Delajod (France) et deux Italiens, Massimiliano Irrati et Filippo Meli", ajoute le communiqué de l'UEFA.

Quatrième officiel lors de la finale de 2018

Il s'agit du premier arbitre tricolore à diriger une finale de Ligue des champions depuis Michel Vautrot en 1986. Par ailleurs, il sera le premier arbitre à officier dans son pays pour une finale de C1 depuis l'Autrichien Helmut Kohl en 1990.

1 - Clément Turpin va devenir le 1er arbitre à diriger une finale de C1 depuis Michel Vautrot en 1986. Il sera par ailleurs le 1er à officier dans son pays pour une finale de C1 depuis Helmut Kohl (Autriche) en 1990. Sifflet. pic.twitter.com/GugFp6DvMb — OptaJean (@OptaJean) May 11, 2022

S'il s'agit de sa première finale de Ligue des champions, le Français est un habitué de ce rendez-vous européen. Il avait déjà été nommé quatrième officiel lors de la finale en 2018. Cette saison, il a arbitré sept matchs de C1 depuis les barrages, dont le quart de finale aller entre Chelsea et le Real Madrid. L'an passé, il avait été au sifflet lors de la finale de Ligue Europa.

Dans une interview accordée à franceinfo : sport en octobre, Clément Turpin s'était prêté à l'exercice d'une interview croisée avec Romain Poite, arbitre international de rugby. Il y définissait notamment sa vision de son rôle : "L'arbitre est le facilitateur du jeu, qui doit répondre à l'équation entre le fait de prendre les décisions en lien avec un règlement qui régit son activité, et un contexte. Il doit donc trouver cet équilibre."

Avant le grand rendez-vous européen, Clément Turpin est attendu sur la pelouse ce week-end à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1. Il doit arbitrer le match entre l'AS Saint-Étienne et le Stade de Reims, samedi à 21 heures.