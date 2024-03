Ligue des champions : Arsenal vient à bout de Porto aux tirs au but et rejoint les quarts de finale

Au bout de la nuit, les Gunners s'en sortent. Mené d'un but par le FC Porto à l'issue du match aller, Arsenal est parvenu à rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions, mardi 12 mars, au terme d'une séance de tirs au but marquée par deux arrêts du gardien David Raya (1-0, 4-2 aux t.a.b.). Une issue heureuse, alors que Leandro Trossard avait remis les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs d'un tir croisé sur un excellent service de Martin Odegaard (41e, 1-0).

La tension était d'ailleurs longtemps palpable du côté de l'Emirates Stadium, tant le leader de la Premier League a eu du mal à faire plier une équipe portugaise piégeuse. Malgré leur avantage au coup d'envoi, les Dragons n'ont pas spécialement cadenassé la rencontre, se montrant même dangereux par l'intermédiaire du Brésilien Evanilson (16e, 23e). Tout en n'oubliant pas de s'appuyer sur une défense extrêmement solide.

Tandis qu'Arsenal peinait à se procurer de bonnes situations en dépit d'une flopée de corners obtenus (9 contre 1), les partenaires du vétéran Pepe et du gardien Diogo Jota se sont attachés à ce score. Et ce, d'autant plus lorsque Martin Odegaard s'est vu refuser ce qui aurait été un deuxième but salvateur, inscrit dans des cages désertées, pour un tirage de maillot de Kai Havertz sur le défenseur portugais (68e).

Premier quart depuis 2010 pour Arsenal

Plutôt que de lancer toutes ses forces dans la bataille en fin de partie, Mikel Arteta s'est lui contenté de faire rentrer Gabriel Jesus sur le front de l'attaque. Un choix qui aurait pu s'avérer payant dès le premier ballon de l'attaquant brésilien, sans une sortie réussie du portier de Porto (83e).

Malgré les dix dernières minutes du temps réglementaire passées à subir, les visiteurs ont obtenu la prolongation qu'ils attendaient. Mais au terme de ce temps supplémentaire, durant lequel l'enjeu a semblé tétaniser les deux camps, c'est finalement le gardien adverse, David Raya, qui s'est montré décisif pour envoyer les locaux au tour suivant.

2010 - Arsenal s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la 1re fois depuis 2009/10, mettant fin à une série de 7 éliminations consécutives en 8e de finale de la compétition. Enfin. pic.twitter.com/sfp51RmShR — OptaJean (@OptaJean) March 12, 2024

Pour son retour dans la plus belle des compétitions européennes après sept ans d'absence, Arsenal en profite pour mettre fin à une terrible série de sept éliminations consécutives en huitièmes de finale. Le club du Nord de Londres se hisse par la même occasion en quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2010. Il connaîtra son prochain adversaire vendredi à l'issue du tirage au sort.