Ligue des champions : après avoir mené au score, le PSG s'incline face au Real Madrid (3-1)

A trois semaines du match retour, les Madrilènes prennent une option sur la qualification pour les quarts de finale.

Fin de match cruelle pour les Parisiens. Le PSG s'est incliné face au Real Madrid (3-1), mercredi 14 février, lors de son match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Alors que les coéquipiers de Neymar avaient ouvert le score en première mi-temps grâce à Rabiot (33e), ce sont finalement les locaux qui ont pris une option sur la qualification, grâce à un doublé de Ronaldo (45e, 83e) et un but de Marcelo (86e).

Avec ce succès, le Real Madrid, méconnaissable ces dernières semaines en Espagne, a rappelé pourquoi il restait sur deux titres en Ligue des champions d'affilée, et 12 au total, un sacré record. "Malgré les spéculations, on a montré que le Real Madrid n'est jamais mort", a réagi le capitaine madrilène, Sergio Ramos.

"On peut y croire"

"On doit avoir confiance en nous, car on a montré qu'on a une bonne équipe, avec de la personnalité, on a fait un bon match", a assuré le Parisien Marco Verratti, affirmant que son équipe "peut y croire". Lors du match retour, le 6 mars, les Parisiens devront s'imposer avec plus de deux buts d'écart pour être assurés de passer en quarts.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Liverpool, porté par son trio d'attaque Mané-Salah-Firmino, a infligé une véritable correction au FC Porto à l'Estadio do Dragao (0-5).