Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne voir les quarts de finale du Paris Saint-Germain et de l'Olympique lyonnais ?

Parisiennes et Lyonnaises jouent leur place en demi-finales de la Ligue des champions, mardi et mercredi, face à deux grosses écuries européennes.

En championnat de France, elles sont imbattables. Depuis de nombreuses saisons, Parisiennes et Lyonnaises surfent sur la D1 et se partagent les titres, faute d'autre concurrence. La donne est quelque peu différente en Ligue des champions. Si l'OL accumule les titres et les records, hormis une défaite en finale la saison dernière, le PSG connaît, quant à lui, davantage de difficultés. Le club de la capitale s'est bien invité deux fois en finale, mais il peine encore à régulariser ses performances.

Au stade des quarts de finale, le premier de la phase éliminatoire, les deux équipes sont toujours en course. Le Paris Saint-Germain jouera son match aller en premier, mardi 22 mars à 18h45 en déplacement au Bayern Munich quand l'Olympique lyonnais se déplacera également, mercredi 23 mars, à la même heure sur la pelouse de la Juventus. Les deux rencontres seront à suivre en exclusivité sur DAZN et sa chaîne YouTube.

Bayern Munich-Paris Saint-Germain, mardi à 18h45

La phase de groupe des Parisiennes est un modèle du genre. Six matchs, six victoires, vingt-cinq buts marqués sans en encaisser un seul... Et si les mauvaises langues diront qu'il est facile d'infliger des corrections à Kharkiv ou Breidablik, rappelons que le Real Madrid figurait également dans le groupe B.

Les coéquipières de Marie-Antoinette Katoto s'avancent forcément vers les quarts de finale avec l'étiquette d'équipe à abattre, mardi 22 mars à 18h45 sur DAZN et sa chaîne YouTube. En face, les Bavaroises ont terminé en deuxième position de leur groupe, derrière Lyon, l'autre représentant tricolore de la compétition qu'elles ont battu à Munich (1-0).

Olympique lyonnais-Juventus, mercredi à 18h45

C'est également sur les antennes de DAZN et de sa chaîne YouTube qu'il faudra se brancher, mercredi 23 mars à 18h45, pour suivre le match de l'OL. Les joueuses de Sonia Bompastor, finalistes des sept dernières finales, retrouvent la Juventus.

En tête de leur championnat national, les Italiennes ont conclu la phase préliminaire de Ligue des champions à la deuxième place, à égalité de points avec le leader Wolfsburg. Les Lyonnaises quant à elles n'ont chuté qu'une seule fois, face au Bayern Munich donc.