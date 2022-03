Les footballeurs du PSG restent les mieux payés de la Ligue 1. C'est ce que révèle mardi 22 mars franceinfo, en partenariat avec le journal l'Equipe. Les stars du leader du championnat tiennent le haut du classement.

Selon les estimations de l'Equipe, Neymar est le joueur le mieux payé de Ligue 1. Le Brésilien émarge à un peu plus de quatre millions d'euros brut par mois. Il devance Lionel Messi, qui totalise un peu moins de quatre millions d'euros brut mensuels. Kylian Mbappé, considéré par les supporters parisiens comme étant celui qui porte le club, gagne deux fois moins que Neymar, soit un peu plus de deux millions d'euros brut par mois.

Dix fois moins que Neymar

Du côté de l'Olympique de Marseille, on est loin de ces montants. L'attaquant Cédric Bakambou, auteur d'un magnifique but de la tête dimanche face à Nice, émarge à 416 000 euros brut par mois. C'est dix fois moins que Neymar. L'international polonais Arkadiusz Milik arrive de peu derrière le Congolais, avec un salaire mensuel de 400 000 euros brut. Le meneur de jeu marseillais Dimitri Payet détient le troisième meilleur salaire de l'OM avec 350 000 euros brut par mois. Derrière, on trouve William Saliba. Le jeune défenseur français gagne 310 000 euros brut par mois. Le Brésilien Gerson émarge lui à 300 000 euros brut.

Ces estimations du journal l'Equipe sont des salaires bruts mensuels, sans les éventuelles primes que peuvent toucher les joueurs.