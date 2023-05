Inter Milan-AC Milan : les Interistes qualifiés pour la finale de la Ligue des champions après leur victoire sur les Rossoneri

Vainqueurs du match aller face à l'AC Milan (2-0), les joueurs de l'Inter Milan ont également remporté le retour mardi (1-0). Ils vont disputer leur première finale de Ligue des champions depuis 2010.

Dans ce duel 100% milanais, il n'y aura finalement pas eu photo et l'Inter est, mardi 16 mai, le club roi de la capitale lombarde. Mais l'important pour les Nerazzurri est ailleurs puisqu'ils retrouvent surtout, 13 ans après, la finale de Ligue des champions. La qualification est donc d'autant plus savoureuse qu'elle intervient contre le rival Rossoneri, qui n'a pas existé dans cette double confrontation, l'Inter ayant remporté le match retour mardi grâce à un but de Lautaro Martinez (1-0), après avoir dominé l'aller (2-0).

Assommé il y a une semaine par deux buts d'Edin Dzeko et Henrikh Mkhitaryan, l'AC Milan savait débuter cette demi-finale retour dans une position bien inconfortable. Inscrire deux buts contre l'Inter – pour au moins accrocher la prolongation – est déjà un défi en temps normal. La tâche avait des airs de mission impossible pour l'AC Milan qui n'avait marqué aucun but lors des trois dernières confrontations entre les deux équipes, en championnat (0-1), Supercoupe d'Italie (0-3) et, donc, au match aller.

Maignan maintient son équipe dans le match

La difficulté des Rossoneri à inquiéter l'Inter s'est une nouvelle fois vérifiée mardi. Malgré le retour de Rafael Leao dans le onze de départ, les coéquipiers d'Olivier Giroud – qui n'a rien eu à se mettre sous la dent – n'ont quasiment jamais été dangereux. Seul le début de match a réellement fait trembler les supporters de l'Inter, quand Théo Hernandez a failli tromper André Onana d'une frappe flottante (5e) avant que le gardien camerounais ne stoppe la tentative trop molle de Brahim Diaz (11e).

La dernière occasion de l'AC Milan dans cette demi-finale retour ? Une frappe trop croisée de Leao (38e). Puis plus rien, car les Rossoneri n'ont pas su profiter de leur bonne entame, au contraire de l'Inter au match aller. Les joueurs de Simone Inzaghi n'ont finalement eu qu'à gérer le tempo de la rencontre et tenter de frapper en contre. Une stratégie récompensée par le but du capitaine Lautaro Martinez, dont le tir a échappé aux gants de Mike Maignan (74e).

Au match aller, le gardien français avait réalisé quelques arrêts pour permettre à son équipe de rester en vie dans cette double confrontation. Mardi soir, "Magic Mike" a sorti de nouvelles parades décisives devant Nicolo Barella (13e), Edin Dzeko (39e), Martinez (78e) et Romelu Lukaku (90e+2). Mais Maignan ne peut pas tout faire tout seul et certainement pas marquer les buts qui ont manqué à l'AC Milan dans cette demi-finale.

Une renaissance pour l'Inter

Les tifosi du champion d'Italie 2022 regretteront certainement le coaching tardif de Stefano Pioli, qui a attendu l'ouverture du score pour effectuer des changements. Après avoir remporté la Serie A l'an dernier, l'AC Milan échoue aux portes de la finale de Ligue des champions, qu'il n'a plus disputée depuis 2007. Surtout, les Rossoneri vont vivre une fin de saison pleine d'incertitudes : cinquième du championnat d'Italie, ils ne sont pas certains de revoir la Ligue des champions l'an prochain.

Pour l'Inter, cette victoire est d'abord une revanche sur son rival milanais, qui l'avait éliminé de la compétition en demi-finales lors de la saison 2002-2003. Il s'agit surtout d'une renaissance pour les Nerazzurri, qui participeront à leur première finale de C1 depuis 2010, année où ils avaient remporté la compétition contre le Bayern Munich. Déjà qualifié pour la finale de la Coupe d'Italie qui aura lieu le 24 mai, l'Inter Milan en disputera une autre, le 10 juin à Istanbul. Avec une certitude : celle d'être outsider lors de cette finale que le club disputera contre le Real Madrid ou Manchester City.