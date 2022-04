Football : salary cap, seuil de tolérance relevé... A quoi ressemble le nouveau fair-play financier ?

Adieu le fair-play financier, bienvenue aux "financial sustainability regulations". L’UEFA a voté, jeudi 7 avril, en comité exécutif, la nouvelle version du fair-play financier, appliquée à partir de la saison prochaine, avec trois mots d'ordre : solvabilité, stabilité et maîtrise des coûts.

The #UEFAExCo has approved new Club Licensing and Financial Sustainability Regulations.



Featuring three key pillars of solvency, stability and cost control, new rules will come into force in June 2022.



