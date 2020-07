Football : "J'ai sûrement fait la moins bonne saison de ma carrière", dit la star belge du Real Madrid, Eden Hazard

Malgré le titre de champion d'Espagne, la saison n'est pas terminée rappelle le footballeur qui a rejoint l'équipe madrilène il y a un an. "Le prochain titre, il faut que ce soit la Ligue des champions, même si ça va être difficile".

"Cette année, c'est collectivement qu'on a remporté ce titre, car moi, au niveau individuel, j'ai sûrement fait la moins bonne saison de ma carrière", a déclaré modestement, la star belge du Real Madrid, Eden Hazard, après que son équipe a été sacrée championne d'Espagne, pour la 34e fois de son histoire, face à son rival éternel le FC Barcelone, vendredi 17 juillet. Le joueur est arrivé dans la capitale espagnole l'été dernier pour 115 millions d'euros.

Zinedine Zidane : quelqu'un de simple qui sait dire les choses au bon moment

"Certes, il y a eu des blessures, mais j'espère que l'année prochaine sera encore mieux. Après, même si cette année n'a pas été une année terrible pour moi, venir ici et remporter le championnat dès la première année, je ne pouvais pas rêver mieux.", confie le capitaine de l'équipe nationale belge.

Pour franceinfo, Eden Hazard a livré son sentiment à l'égard de son entraîneur français, Zinedine Zidane : "On connaît tous Zidane comme joueur, c'était le meilleur. Comme entraîneur, on n'a même plus besoin de le décrire. Il a prouvé, en seulement quelques années, qu'il était déjà l'un des meilleurs entraîneurs, s'enthousiasme Eden Hazard. Comme entraîneur, il est comme quand il était joueur. C'est quelqu'un de simple qui sait dire les choses au bon moment. Il fait confiance à ses joueurs et ses joueurs ont confiance en lui, c'est pour ça que ça marche."

Karim Benzema est très sympa au quotidien, très simple. Lui est là pour gagner des matchs, pour marquer des buts. Je pense que cette année, il a encore montré qu'il était le meilleur, tout simplement.Eden Hazard (Real Madrid)à franceinfo

Une saison "un peu bizarre"

"Il y aussi Raphaël Varane. Dans ma carrière, j'ai connu de très grands défenseurs, comme John Terry ou Vincent Kompany. Je pense que Rapha même s'il est encore jeune, est déjà l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire, poursuit le footballeur belge. La charnière qu'il forme avec Sergio Ramos, c'est top. Quant à Ferland Mendy, il a démontré qu'il n'était pas là seulement pour faire joli. Si le club l'a recruté, c'est qu'il a des qualités, on a pu le voir. Ce n'est jamais facile d'arriver dans un club, quand on est jeune en plus, et dans un club comme ça. Il a montré qu'il représente l'avenir."

Malgré ce titre de champion d'Espagne, la saison n'est pas terminée. Le dénouement de la Ligue des champions aura lieu en août prochain. Le Real de Madrid doit encore disputer son huitième de finale retour, contre Manchester City (à l'aller, les Madrilènes s'étaient inclinés à domicile, 1-2) : "Ce fut une saison un peu bizarre, avec tout ce qui s'est passé. La saison est déjà très bonne, mais je pense qu'elle peut être encore mieux si on se qualifie lors de notre huitième de finale retour de Ligue des champions, annonce Eden Hazard.

Quand on joue au Real Madrid, on a envie de gagner tous les titres possibles.Eden Hazardà franceinfo

Le prochain, il faut que ce soit la Ligue des champions, même si ça va être difficile, car nous devons jouer à Manchester City et qu'ils ont une très belle équipe", a conclu la star belge.