Foot : Paris assuré de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après sa victoire contre Bruges (1-0)

L'Argentin Mauro Icardi a ouvert la marque à la 22e minute.

Un match terne, mais suffisant. Le Paris-Saint-Germain a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi 6 novembre, en battant le Club Bruges par la plus petite des marges (1-0).

L'Argentin Mauro Icardi a ouvert la marque à la 22e minute. Les hommes de Thomas Tuchel ont ensuite levé le pied, et ont même failli se faire rejoindre au score en concédant un pénalty à la 76e minute, finalement arrêté par Kaylor Navas. Le PSG rejoint le Bayern Munich et la Juventus qui ont assuré leur qualification plus tôt.

"L'important c'est la victoire, la qualif' et on n'a toujours pas pris de but donc c'est que du positif", a réagi le défenseur Presnel Kimpembe à l'issue du match. "Des fois, il faut savoir souffrir aussi pour avancer. On a su défendre tous ensemble avec un bon état d'esprit. On a su rester solide et compact derrière. C'est une bonne chose ce soir. Le chemin est encore long. On va travailler pour pouvoir progresser."