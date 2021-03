Foot : le PSG se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions, après son match nul contre Barcelone (1-1)

"Terminada, la remontada". Le PSG verra bel et bien les quarts de finale de la Ligue des champions de football. Les joueurs de la capitale ont concédé le match nul en 8e de finale retour (1-1) sur leur pelouse du Parc des Princes contre le FC Barcelone, mercredi 10 mars. Un score largement suffisant puisque Kylian Mbappé et ses coéquipiers avaient avaient réussi à battre les Catalans 4-1 au Camp Nou à l'aller.

C'est d'ailleurs le gamin de Bondy (Seine-saint-Denis) qui a ouvert le score après une demi-heure de jeu, sur un penalty litigieux. Et c'est... un certain Lionel Messi qui égalisera sept minutes plus tard (à la 37e). Le capitaine des Blaugrana a tenté de montrer la voie d'une frappe superbe du gauche à vingt-cinq mètres plein axe, sous la barre du PSG, en pleine lucarne gauche. Keylor Navas, le gardien parisien est battu, lui qui signera au totral une dizaine d'arrêts, dont un sur penalty.