Finale de la Ligue des champions : N'Golo Kanté élu "homme du match" et "meilleur joueur du monde" par les supporters de Chelsea

Chelsea remporte la Ligue des champions, après sa victoire 1 à 0 contre Manchester City samedi 29 mai. C'est le deuxième titre européen pour le club londonien. Et il peut remercier l'international français N'Golo Kanté, à nouveau impressionnant et élu "homme du match". Cela n'a pas échappé aux supporters des "Blues" avec qui franceinfo a pu suivre le match dans une fan-zone installée dans le centre de Porto, où se tenait la finale.

"Il aspire le ballon"

Quelques minutes après le coup de sifflet final, une fois les larmes de joie passées, les supporters de Chelsea entonnent une chanson en hommage au milieu de terrain français. "C'est le meilleur joueur au monde. Il a été énorme toute la saison et il va rester énorme", crie un fan de Chelsea. "C'est notre meilleur joueur, sans lui on n'aurait jamais gagné ce match. Il aspire le ballon, il est tellement brillant", rajoute Andrew.

Omniprésent et irréprochable, l'inépuisable milieu de terrain international français N'Golo Kanté a signé un nouveau récital pour offrir à Chelsea le trophée de la Ligue des champions, l'un des rares qui manquait encore à son large palmarès (deux titres de champion d'Angleterre, une Coupe du monde et une Ligue Europa). L'ancien Caennais dispose d'une énorme cote de popularité dans l'Ouest de Londres. "Il est incroyable, il a gagné le match pour nous ce soir, dit un supporter.

"Les jeunes joueurs pensent qu'il faut dribbler et dribbler encore mais les meilleurs sont ceux qui travaillent dur. N'Golo Kanté est un dur, il est partout." Un supporter à franceinfo

Comme lors du quart de finale contre le Real Madrid, N'Golo Kanté est élu homme du match. De quoi adoucir le retour de Richard, arrivé à Porto dans la matinée et reparti dans la nuit : "Je ne peux pas décrire mon sentiment, je suis trop content. Je n'avais pas de ticket, je suis juste venu pour l'atmosphère et ce soir je n'ai pas de regret." Pour les fans de Manchester City, dont la plupart ont aussi voyagé pour moins de 24h, l'atterrissage est plus compliqué.