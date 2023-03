Direct Wolfsburg-PSG : les Parisiennes tiennent tête aux Allemandes à la pause... Suivez le quart de finale retour de Ligue des champions

En ballottage défavorable après sa défaite à domicile (0-1), le PSG doit rectifier le tir à Wolfsburg, jeudi.

Battu 1-0 dans son jardin lors du match aller, le PSG se déplace à Wolfsburg, jeudi 30 mars (18h45) à l'occasion du quart de finale retour de Ligue des champions. Lors de la première rencontre, les joueuses de Gérard Prêcheur avaient craqué à l'heure de jeu, avec un gros sentiment d'injustice. Les Parisiennes avaient d'abord cru marquer en début de seconde période, récompensant une prestation aboutie.

Mais cette ouverture du score avait finalement été annulée par la VAR, avant d'encaisser le but allemand quatre minutes plus tard, sur un penalty concédé par Elisa De Almeida, expulsée à la suite de l'action. "Pour moi, c'est une victoire ce soir sur le plan mental, tactique et technique, avait positivé Gérard Prêcheur. Elles ont fait un gros match comme j'ai rarement vu une équipe en faire, donc il y a quand même de la satisfaction. Tout est encore possible."

Un exploit d'autant plus possible que les Allemandes restent sur une défaite face au Bayern en championnat. Suivez ce match en direct commenté.