Direct PSG-Real Sociedad : début de rencontre animé entre les deux équipes... Suivez et commentez le huitième de finale de Ligue des champions

Bonsoir @SyriaBerry, l'idée est séduisante. Mais pour l'instant, on n'en prend pas vraiment le chemin : la Real Sociedad cadenasse bien les tentatives parisiennes mais manque de tranchant. On rappellera que 3 de ses 4 derniers matchs se sont soldés sur un... 0-0. Il en faudra donc un peu plus.