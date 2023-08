Direct Panathinaïkos-OM : les Olympiens démarrent leur aventure européenne... Suivez le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions

Les Marseillais se déplacent en Grèce, mercredi, pour espérer prendre une option sur la qualification en barrages de la Ligue des champions.

Premier match à enjeu de la saison pour l'Olympique de Marseille. Troisièmes de Ligue 1 la saison dernière, les Phocéens se déplacent à Athènes, mercredi 9 août, pour y disputer le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, contre le Panathinaïkos.

Pour cette première rencontre officielle de la saison, les supporters marseillais sont interdits de déplacement en Grèce par l'UEFA. Pour sa première sur le banc marseillais, l'entraîneur Marcelino et ses hommes devront faire face à un stade Apostolos Nikolaïdis totalement acquis à la cause de leurs adversaires. Lors du deuxième tour de qualification, mardi, le Panathinaïkos avait éliminé les Ukrainiens de Dnipro-1. Passés au second plan, les Grecs ne se sont plus qualifiés en phase de groupes de la Ligue des champions depuis la saison 2010-2011.