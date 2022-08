DIRECT. Monaco-PSV Eindhoven : l'ASM joue déjà gros ! Suivez le 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions

Troisième de Ligue 1, Monaco est condamné à passer par la phase éliminatoire de la Ligue des champions. Comme la saison précédente, où l'équipe a été éliminée à l'issue des barrages. Avant même de penser à cette étape, l'ASM fait face à un redoutable adversaire lors du 3e tour préliminaire : le PSV Eindhoven. Les joueurs du Rocher vont tenter de faire la différence chez eux au stade Louis-II, lors du match aller, mardi 2 août.

Vainqueur samedi de la Supercoupe des Pays-Bas contre l'Ajax Amsterdam (5-3), le club néerlandais s'est montré affûté, avec notamment un triplé du milieu offensif Guus Til. De son côté, l'ASM a vécu une préparation contrastée, qui s'est conclue avec deux défaites, contre Porto (2-1) et Southampton (3-1). Le PSV et Monaco se sont déjà affrontés à deux reprises la saison passée, en Ligue Europa, avec pour bilan une victoire monégasque aux Pays-Bas (2-1) et un match nul à Louis-II (0-0). Suivez en direct le match entre les deux équipes.