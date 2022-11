DIRECT. Marseille-Tottenham : l'OM souffre mais doit absolument marquer pour se qualifier... Suivez le match de Ligue des champions

"Le match de l'année". C'est dans ces termes qu'Igor Tudor a qualifié la rencontre entre l'Olympique de Marseille et Tottenham, mardi 1er novembre, à 21h au stade Vélodrome, comptant pour la sixième journée de la phase de poules de Ligue des champions.

Relégués à la dernière place du groupe D après leur revers à Francfort mercredi (2-1), les Phocéens peuvent encore espérer atteindre les huitièmes de finale de la C1. Il faudra pour cela battre les Spurs d'Antonio Conte, premiers du groupe (8 points) avec seulement deux unités de plus, et qui sortent d'une victoire sur le fil à Bournemouth en Premier League (2-3). L'OM pourrait aussi prendre la troisième place, synonyme de Ligue Europa, en cas de match nul contre Tottenham et si, dans le même temps, l'Eintracht Francfort dispose du Sporting Portugal.