Direct Ligue des champions : le PSG jouera la Real Sociedad, Naples-Barcelone, Inter-Atlético de Madrid... Suivez le tirage au sort des huitièmes de finale

Pour la troisième année de suite, le PSG a fini à la deuxième place de son groupe lors de la phase de poules. En étant intégré au chapeau 2 du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui se déroule lundi 18 décembre à Nyon (Suisse), le club parisien se savait en danger. Mais il a évité les cadors européens pour hériter de la Real Sociedad, révélation de cette phase de groupes mais qui n'a pas le palmarès des autres cadors qui étaient présents dans le chapeau 1.

Eliminé ces deux dernières saisons respectivement par le Real Madrid et le Bayern, Paris n'a plus disputé les quarts de finale de la C1 depuis avril 2021, et espère retrouver ce niveau pour la huitième fois de son histoire. Les deux gros chocs de ces 8es de finale opposeront Naples au FC Barcelone, et l'Inter Milan à l'Atlético de Madrid.

