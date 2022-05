DIRECT. Ligue des champions : Karim Benzema prophète en son pays ? Suivez avec nous la finale Liverpool-Real Madrid au Stade de France

Ce qu'il faut savoir

Une affiche de rêve pour une finale sous la ferveur de supporters venus en masse soutenir leur équipe dans une ambiance festive. Le club anglais Liverpool affronte l'Espagnol Real Madrid, en finale de la Ligue des champions, au Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), samedi 28 mai, à partir de 21 heures. Suivez le match en direct.

Un enjeu pour le Ballon d'Or. Cette finale est l'occasion d'éclaircir le duel entre Karim Benzema et Sadio Mané pour le Ballon d'Or, qui sera décerné en octobre. L'international français a sublimé le Real cette saison en C1, avec 15 réalisations, décrochant aussi le 35e titre de champion d'Espagne des Madrilènes ainsi que la Supercoupe d'Espagne. Sadio Mané a manqué la Premier League d'un point, devancé par Manchester City, mais il a remporté les deux coupes nationales en Angleterre. L'attaquant a aussi guidé le Sénégal vers sa première Coupe d'Afrique des nations, en février, contre l'Egypte de son partenaire Mohamed Salah, autre candidat au Ballon d'Or.

Des entraîneurs au sommet. Cette rencontre est également l'occasion d'un duel entre Carlo Ancelotti et Jürgen Klopp. Deux fois finaliste malheureux, avec Dortmund en 2013 et Liverpool en 2018, l'Allemand Jürgen Klopp a appris à gagner l'année suivante. Sur l'autre banc, le "Mister" italien Carlo Ancelotti, qui dirige ses hommes d'un mouvement de sourcil, est un grand spécialiste de l'épreuve, qu'il a déjà remportée trois fois, avec l'AC Milan (2003, 2007) et lors d'un premier passage à Madrid (2014).

Une affiche jouée pour la troisième fois en finale. Liverpool avait gagné la première finale, en 1981 (1-0), au Parc des Princes, à une époque où le Stade de France, construit pour le Mondial 1998, n'existait pas. Puis, en 2018, le Real Madrid avait triomphé face à Liverpool, lors d'une finale jouée à Kiev (Ukraine). "Je suis très motivé, motivé à bloc, après ce qui s'est passé avec Madrid la dernière fois", a prévenu Mohamed Salah.

Des supporters mobilisés. Une vague rouge a déferlé sur la "fan zone" réservée aux supporters de Liverpool, du côté du cours de Vincennes, dans l'est de Paris, où sont prévus des concerts et des écrans géants pour suivre le match. En tout, 6 800 policiers, gendarmes et pompiers sont mobilisés par la préfecture de police de Paris pour assurer la sécurité du match, avec un œil sur les 30 000 à 40 000 supporters des "Reds" qui pourraient débarquer à Paris sans billet.