Chelsea-Real Madrid : après le PSG, Karim Benzema magnifie à nouveau les Merengues

Un doublé en moins de trois minutes d'intervalle et un nouveau but en profitant de l'erreur du gardien adverse pour s'offrir un triplé : toute ressemblance avec une situation précédente n'est absolument pas fortuite. Près d'un mois après sa démonstration qui avait renversé le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale retour de Ligue des champions (3-1), Karim Benzema a encore mené le Real Madrid à la victoire, mercredi 6 avril, à Chelsea en quarts de finale aller de C1 (3-1).

Contrairement à sa performance face au PSG, Karim Benzema n'a pas encore officiellement qualifié le Real Madrid dans le dernier carré de la Ligue des champions. Mais sa prestation ouvre tout de même une voie royale aux Merengues que l'abolition de la règle du but à l'extérieur rend un peu moins sévère pour les Blues.

Doublé en trois minutes d'intervalle

En trois minutes, donc, l'attaquant français de 34 ans a démontré une nouvelle fois qu'il pouvait influencer le sort d'une partie à lui tout seul. Sans même qu'on ait le temps de savourer l'instant. Sur l'ouverture du score, il a été aussi brillant à l'origine qu'à la conclusion de l'action. Dans un magnifique une-deux, il a lancé en profondeur son complice Vinicius Jr d'un délicieux extérieur du pied droit, avant de reprendre dans la foulée le centre du Brésilien. À l'entrée de la surface, la tête était loin d'être évidente mais l'ex-Lyonnais l'a placée tout en puissance et en précision sous la barre d'Edouard Mendy (1-0, 21e).

Trois minutes plus tard, la situation n'était pas vraiment plus aisée malgré le service idéal de Luka Modric. À reculons, il a quand même réussi à placer une tête croisée "en finesse" selon ses mots sur Canal+ après la rencontre (2-0, 24e)."Pour la précision, c'est comme dans mon jeu, je ne suis pas un bourrin, analysait-il dans une interview pour L'Equipe, mardi 5 avril. Donc je saute, et ensuite je sais s'il faut piquer, s'il faut mettre en cloche. Faire une tête, ce n'est pas fermer les yeux et mettre un coup." Les actes autant que la parole, la force de Karim Benzema.

Nouveau pressing gagnant

Puis au retour des vestiaires, pas de quartier ni de round d'observation. À l'image de son pressing victorieux sur Gianluigi Donnarumma contre le PSG, Karim Benzema rôdait encore dans les parages après une course de 50 mètres quand Edouard Mendy s'est emmêlé les pinceaux. Et ce n'est pas un hasard si par sa fougue et sa détermination, le Tricolore a poussé à la faute coup sur coup les deux meilleurs gardiens du monde selon les résultats du Trophée Lev Yachine 2021 (Donnarumma primé devant Mendy).

C'est donc en profitant de l'erreur du portier londonien que Benzema s'est offert un triplé (3-1, 46e), le deuxième de suite après celui face au PSG. "Déjà un but c'est bien, si je peux en mettre deux ou trois, c'est mieux, souriait-il au micro de Canal+ après la partie. Ce soir je l'ai fait. Je restais un peu sur l'occasion que je manque en première période, j'ai de la chance d'en avoir un troisième et cette fois-ci, elle rentre."

Seuls trois joueurs l'avaient déjà réalisé avant lui en Ligue des champions : Luiz Adriano avec le Shakhtar Donetsk (cinq puis trois buts contre BATE Borisov, 2014), Lionel Messi avec Barcelone (contre le Celtic Glasgow et Manchester City, 2016) et Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid (dont deux buts en prolongation contre le Bayern Munich puis l'Atlético de Madrid, 2017).

4 - Karim Benzema est devenu le 4e joueur auteur d'un triplé lors de 2 matches consécutifs en Ligue des Champions après Luiz Adriano, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Encore. pic.twitter.com/Z06pXsy2as — OptaJean (@OptaJean) April 6, 2022

Puisque l'on parle chiffres, poursuivons : "Benzegoal" en est à 37 buts toutes compétitions confondues en 36 matchs, 13 réalisations sur les sept dernières rencontres et dorénavant onze buts en huit parties de Ligue des champions cette saison. C'est tout simplement le premier Français à dépasser les dix buts sur une édition en C1 depuis... Just Fontaine en 1958/1959 (10 buts). Avec désormais 82 buts en C1, le natif de Bron (Auvergne-Rhône-Alpes) revient sur les talons de Robert Lewandowski (85 buts) sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition.

Pas loin du quadruplé

L'addition aurait pu être encore plus salée pour les Blues puisque l'international tricolore (36 buts en 94 sélections) a manqué ce qui semblait être son occasion la plus simple. Avant la pause, un peu gêné par Jorginho dans les six mètres, Benzema a frappé du pied gauche à côté du poteau (42e).

Karim Benzema à deux doigts du triplé en première mi-temps ! #CHERMA https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/5VLt6sTCvf — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 6, 2022

Le Madrilène devra "se contenter" d'un quatrième triplé en C1 (contre Auxerre en 2010, Malmö en 2015 et le PSG en 2022). La prochaine étape : un quadruplé dans la compétition reine. Plus rien ne l'effraie et Chelsea devra encore se méfier au match retour à Santiago-Bernabéu, mardi 12 avril. Dès ce mercredi, Karim Benzema a déjà tué une partie du suspense.