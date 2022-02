Chelsea-Lille : comment les Dogues peuvent-ils contrarier les Blues ?

Défaits par deux fois sur le même score (2-1) par Chelsea en phase de groupes de la Ligue des champions en 2019, les Dogues débarquent à Londres avec les crocs mais aussi avec le statut d’outsider. Ils tenteront, mardi 22 février, de faire mentir les bookmakers, alors qu’une victoire lilloise à Stamford Bridge est cotée à 10. En difficulté en championnat, avec une onzième place, le Losc aura tout de même fort à faire face aux nouveaux champions du monde des clubs.

Le Losc "n’a rien à perdre". Si Chelsea, champion d’Europe en titre, part grandissime favori dans sa confrontation avec les Lillois, l’entraîneur londonien, Thomas Tuchel, se méfie des Dogues. Peu brillants en championnat, à l’image de leur triste match nul contre Metz (0-0) vendredi, les Nordistes se sont montrés bien plus flamboyants en Ligue des champions depuis le début de la saison et avaient fini en tête de leur groupe devant Salzbourg, Séville et Wolfsburg.

Avec Chelsea, les hommes de Jocelyn Gourvennec n’ont pas hérité du tirage le plus clément : "Dans l'utilisation du ballon, il y a une grosse base technique. C’est une équipe qui aime assoir son jeu en construisant à l’intérieur. Ils ont des couloirs très offensifs. Ils sont aussi costauds défensivement. C'est une équipe très complète", a analysé l’entraîneur lillois en conférence de presse d’avant-match lundi. Mais l’exploit reste possible pour les Dogues, à condition de bien profiter des points faibles londoniens et de l’absence de joueurs majeurs, comme Mason Mount, Reece James et Ben Chilwell, blessés.

Profiter du manque de confiance de Lukaku et museler Ziyech

Et le principal point faible des Blues à l’heure actuelle se nomme Romelu Lukaku. En l’absence de ses principaux pourvoyeurs de ballon, le Belge traverse une mauvaise passe, à l’image de son match contre Crystal Palace samedi, durant lequel il n’a touché que 7 ballons en 90 minutes. "Il y a des statistiques qui ont été diffusées, elles montrent qu'il n'est pas impliqué dans notre jeu mais parfois c'est comme ça avec les attaquants, quand ils ont du mal à avoir confiance, à trouver des espaces", l’a défendu Thomas Tuchel, affirmant également que la solution viendrait du joueur lui-même.

Jamais un joueur ayant joué 90 minutes n'avait touché si peu de ballons depuis qu'Opta travaille sur la Premier League



Lukaku en difficulté, motif d'espoir pour Lille ? #CHELOSC pic.twitter.com/0ZJXag4lJV — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 20, 2022

Si l’attaque de Chelsea se montre peu flamboyante ces derniers temps, un homme tire son épingle du jeu : Hakim Ziyech. Le virevoltant ailier, buteur lors de ses trois dernières apparitions, sera la principale menace pour les Lillois et pour Gabriel Gudmundsson, l’arrière gauche des Dogues au profil plus offensif que Reinildo, parti à l’Atlético Madrid cet hiver. Pour contenir le Marocain, les Nordistes devront se montrer solidaires défensivement : "Il faudra savoir gérer les temps plus faibles, ce sera fondamental", a insisté Jocelyn Gourvennec.

Retrouver de l’efficacité offensive

Et pour contrarier une défense hermétique, les Dogues devront retrouver de leur superbe en attaque, un secteur où Burak Yilmaz brillait la saison dernière, avant de perdre pied cette saison. L’autre buteur lillois, Jonathan David, est quand à lui resté muet lors des six dernières rencontres, et le départ de son compère Jonathan Ikoné à la Fiorentina en janvier n’y est peut-être pas pour rien. Mais si les Lillois peinent à se procurer des occasions face à des blocs bas, ils devraient profiter de plus d’espaces face à Chelsea pour opérer en contre-attaque, leur point fort.

Un dernier paramètre reste à travailler pour les Lillois s’ils souhaitent revenir de Chelsea avec un bon résultat : la concentration, et cela jusqu’au bout du temps additionnel. Une concentration qui leur a déjà fait défaut à plusieurs reprises en fin de match puisque les Dogues ont encaissé 10 buts au delà de la 80e minute de jeu en 34 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Comme le concluait mardi Jocelyn Gourvennec, face à une telle équipe, "le défi est énorme".