Ligue des champions : "Nous ferons tout pour aller chercher la qualification" face à Chelsea, assure le président du LOSC

"Nous ferons tout pour aller chercher la qualification sur ces deux confrontations", a assuré lundi 13 décembre sur franceinfo le président du LOSC Olivier Létang, après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui a vu le champion de France lillois hériter du champion en titre londonien Chelsea.

franceinfo : Après l'incident technique lors du tirage au sort, le secrétaire général adjoint de l'UEFA s'est excusé sur franceinfo, mais pas question pour lui de revenir sur les règles du tirage au sort. Le regrettez-vous ?

Olivier Létang : Tout le monde a bien vu qu'il y avait eu un problème technique. Il me semblait logique de refaire ce tirage au sort. L'UEFA est une organisation professionnelle, il y a eu amende honorable, le tirage a été refait. Désormais, il faut regarder devant.

Aviez-vous l'espoir de ne pas retomber sur le club anglais de Chelsea, champion d'Europe en titre avec ce deuxième tirage au sort ?

J'avais une intime conviction que nous allions jouer contre Chelsea, avant même le tirage. Dans tous les cas, lorsque vous êtes présents pour les tirages au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, vous savez que vous allez tomber sur un gros, avec de la grande qualité car ce sont les meilleures équipes d'Europe. L'opposition sera intense, ce sera difficile. Nous allons jouer contre le champion en titre. C'est une formidable affiche. Chelsea est évidemment le grandissime favori, et nous sommes le petit poucet, mais nous ferons tout pour aller chercher la qualification sur ces deux confrontations.

L'exploit est-il possible ?

Oui, bien sûr. Une fois encore, Chelsea est le grandissime favori mais si vous pensez qu'il est impossible de gagner, cela ne sert à rien de se déplacer. Nous allons avoir un premier déplacement dans le stade de Stamford Bridge, à Londres, dans une formidable ambiance. Il faudra bien se préparer. Vous savez, il y a des dynamiques qui peuvent être inversées entre les phases de groupe et quand on joue les matches à élimination directe, deux ou trois mois plus tard. La meilleure façon de bien se préparer, c'est de remporter un maximum de victoires et de gagner les matches qui précèdent. Nous avons ce tirage au sort qui sera une formidable affiche. Nous sommes très contents pour notre communauté, pour le club, de recevoir Chelsea. Mais pour l'instant nous le mettons de côté car nous avons une fin d'année à négocier, avec la coupe de France et des matches de championnat.