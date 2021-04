Bayern Munich : Julian Nagelsmann prendra la suite de Hansi Flick comme entraîneur

Le phénomène annoncé des entraîneurs allemands est déjà au firmament outre-Rhin. Julian Nagelsmann, 33 ans, va prendre en main la destinée du Bayern Munich à partir de juillet prochain a confirmé le club bavarois ce mardi. Il prendra la suite de Hansi Flick, intérimaire, devenu le coach de tous les succès avec le Bayern l'an passé et vainqueur de six trophées dont la Ligue des champions. Le champion d'Allemagne a précisé avoir accédé à la demande de Flick de mettre un terme anticipé à son contrat, qui courrait initialement jusqu'en 2023. Son successeur, Nagelsmann, s'est engagé pour cinq saisons.

