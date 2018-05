Après la défaite de Liverpool en Ligue des champions, le gardien Loris Karius moqué sur les réseaux sociaux

"J'ai laissé tomber l'équipe, maintenant c'est très difficile", a confié l'Allemand Loris Karius, abattu, après la défaite (3-1) de Liverpool face au Real Madrid, en finale de la Ligue des champions, samedi 26 mai. Le gardien de but a commis deux invraisemblables bourdes qui ont enfoncé son équipe, Liverpool. Ses excuses aux supporters n'auront pas suffi à empêcher les moqueries sur les réseaux sociaux.

Certains se sont délectés du nom de la passoire chez Ikea... Karius, cela ne s'invente pas.

D'autres comparent sa prestation à celle d'un chien ou d'un enfant.

