Accusations de saluts nazis et de cris de singe en marge du match PSG-FC Barcelone : le PSG dépose trois plaintes

Deux supporters du FC Barcelone avaient été interpellés après le match et une enquête ouverte pour apologie de crime de guerre et injure pulique à caractère raciste.

Le PSG porte plainte à son tour après les accusations de saluts nazis et de cris de singe mercredi 10 avril pendant le match au Parc des Princes entre le club parisien et le FC Barcelone en Ligue des champions, a appris jeudi 11 avril France Bleu Paris auprès du club. Ces plaintes s'ajoutent donc à celle déposée par les deux associations SOS Racisme et Sportitude.

Selon Hermann Ebongue, qui dirige l'association Sportitude, "une première plainte du PSG est déposée pour 'apologie de crime de guerre', une autre pour 'injure publique à caractère raciste' et une dernière déposée contre X", car d'autres supporters sont en cours d'identification, soupçonnés, eux aussi, des mêmes actes. C'est ce qu'il a annoncé ce jeudi soir sur France Bleu Paris. Une information confirmée ensuite par le club à France Bleu.

Pour rappel, après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, deux personnes ont été interpellées mercredi soir pour "apologie de crime de guerre et injure publique à caractère raciste" au Parc des Princes, selon la préfecture de police de Paris. Sur X, la préfecture a en effet partagé ce message : "Dans le cadre de la rencontre de football PSG-FC Barcelone, deux interpellations ont été effectuées", au-dessus d'une vidéo montrant les gestes dénoncés et indiquant qu'il s'agissait de "supporters du FC Barcelone présents au Parc des Princes vus faisant des cris de singe et des saluts nazis".

Dans un communiqué, SOS Racisme et Sportitude se sont félicité de la "réaction rapide de la préfecture de police de Paris et de l'ouverture d'une enquête pour apologie de crime de guerre et injure publique à caractère raciste". Les deux associations ont dit "attendre une réaction forte de l'UEFA" et annoncé qu'elles se constitueraient "partie civile contre les auteurs de ces actes".