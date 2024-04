Direct PSG-Barcelone : Mbappé et Asensio titulaires, Zaïre-Emery sur le banc... Suivez et commentez le quart de finale aller de Ligue des champions

Bonsoir à tous et bienvenue dans le live du quart de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone. Les Parisiens espèrent atteindre le dernier carré de la compétition pour la deuxième fois sous l'ère qatarie et sont opposés aux Blaugrana, devenus des rivaux au fil des rencontres entre les deux équipes ces dernières années. Vous pouvez participer à ce live en commentant la rencontre ou en posant vos questions, à vos claviers et bon match à toutes et à tous !