Ligue des champions : l'Olympique lyonnais loupe encore le coche contre Hoffenheim (2-2)

Le club français a concédé le nul face aux Allemands, dans cette phase de poules de la Ligue des champions.

Encore raté. Comme à l'aller (3-3), Lyon a encaissé un but à la dernière minute qui le prive d'une victoire décisive face à Hoffenheim (2-2), mercredi 7 novembre, lors de la 4e journée du groupe F de la Ligue des champions.

Avec des buts de Nabil Fekir (19e) et Tanguy Ndombele (28e), couplés à un carton rouge de Ghanéen Kasim Nuhu (51e), l'OL semblait avoir fait le plus dur. Mais, encore une fois, les Gones ont laissé les Allemands revenir et Lyon pointe désormais trois points derrière Manchester City, tombeur de Shakhtar (6-0), et trois devant ses adversaires du jour.