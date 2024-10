Rachat du Paris FC par la famille Arnault (LVMH) et Red Bull : "Une très bonne nouvelle", réagit Anne Hidalgo

"Je veux en profiter pour dire combien je me réjouis, en attendant d'avoir les confirmations que j'ai lues dans la presse", réagit Anne Hidalgo jeudi 10 octobre, lors du Conseil de Paris, après l'annonce du rachat par la famille Arnault (LVMH) et Red Bull du club de football Paris FC. "C'est une très bonne nouvelle", poursuit la maire de Paris. Ce nouvel actionnariat "va permettre au club de prospérer, comme c'est le cas dans beaucoup de grandes villes". La nouvelle doit être officialisée le 17 octobre prochain.

Le Paris FC est "un club parisien populaire, ancré dans son arrondissement avec des équipes masculines et féminines extrêmement performantes", ajoute Anne Hidalgo. De son côté le premier adjoint aux sports Pierre Rabadan a admis, lors d'un micro tendu, avoir été mis "dans la confidence par le président du Paris FC Pierre Ferracci", ajoutant : "C'est une très bonne nouvelle pour le club,

C'est une très bonne chose pour le développement du Paris Football Club dans l'ensemble, du club, son centre de formation parce qu'il y a un projet qui est vraiment porté sur la formation, mais aussi son équipe féminine qui est extrêmement performante."

"L'équipe masculine a échoué de peu les dernières années à monter en Ligue 1. Est-ce qu'elle y arrivera ? J'espère dans les meilleurs délais." Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris en charge du sport lors d'un micro tendu jeudi

Quant aux nouveaux actionnaires, la famille Arnault (55% puis 85% des parts d'ici 2027) et la firme Red Bull (15%), leur "profil amène à des possibilités pour le club et une ambition certaine", explique Pierre Rabadan. "C'est un club qui est amené à grandir et qui a maintenant des possibilités nouvelles, explique l'élu. On sera heureux d'accompagner vers le meilleur niveau et peut-être vers un derby dès l'année prochaine. Il y a toujours eu beaucoup de presse sur le fait d'avoir deux grands clubs à Paris, nous, on a toujours cru que cela pouvait être le cas."

Un probable départ du stade Charléty

L'adjoint aux sports à la mairie de Paris a également confirmé que des discussions ont lieu avec le club de rugby du Stade français concernant l'usage partagé avec le Paris FC du stade Jean-Bouin. Et donc de quitter le vétuste stade Charléty, dans le 13e arrondissement où il est "difficile de développer un schéma économique à cause du manque de loges, de la très grande piste d'athlétisme et d'autres facteurs", souligne Pierre Rabadan.

"Le club songeait déjà à partir de Charléty, le stade Jean-Bouin était une option, ajoute-t-il. J'ai mis en relation les deux clubs, il y a un certain nombre de conditions sur lesquelles ils travaillent, nous sommes associés aux discussions parce que parfois elles impliquaient la participation de la ville. On souhaite que ça aboutisse."