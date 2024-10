Droits TV dans le football : l'OL conteste le contrat signé entre la Ligue de football professionnel et beIN Sports

L'Olympique lyonnais a adressé un courrier à la Ligue de football professionnel (LFP) pour contester l'accord passé entre l'instance et la chaîne qatarienne beIN Sports, a appris la direction des sports de Radio France, auprès d'une source proche du club rhodanien, confirmant une information du quotidien L'Équipe.

Le contrat de droit TV de beIN Sports comporte une part fixe de 80 millions d'euros de droits et 20 millions de sponsoring lié à la promotion du Qatar. Ces 20 millions représentent 738 000 euros par club. Le diffuseur qatarien n'a pas encore réglé la première échéance prévue en début de saison. "Nous vous demandons d'entreprendre sans délai toutes les démarches de recouvrement nécessaires des sommes dues par beIN Sports", peut-on lire dans le courrier envoyé au président de la LFP Vincent Labrune.

Et d'ajouter : "Il est précisé que ce montant global de 20 [millions d'euros] est traité en dehors du guide de répartition des droits TV. Nous n'avons dès lors pas d'autre choix que de contester la décision de la LFP du 31 juillet 2024 notamment en ce qu'elle concerne le volet ''Deal Sponsoring'' avec beIN Sports." Et de conclure : "L'OL considère le partenariat consenti en violation de nos droits comme nul et non avenu".