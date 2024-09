Infographies DAZN, BeIN Sports… Est-ce vraiment si cher de s'abonner pour voir tout le championnat de France de foot ?

DAZN, le nouveau diffuseur de la Ligue 1, a annoncé une promotion limitée dans le temps de son abonnement annuel. Franceinfo s'est plongé dans les archives afin de retracer ce que les fans de foot paient depuis vingt ans pour suivre ce championnat.

Il n'y a pas si longtemps, Shay Segev, le patron de DAZN, nouveau diffuseur de huit des neuf affiches des 34 journées du championnat de France, assurait dans L'Equipe que "29,99 euros par mois [avec un engagement de deux ans], c'est le juste prix pour la Ligue 1". Il faut croire que ce qui est vrai le 14 août l'est moins désormais, après des semaines de plaintes incessantes des suiveurs du championnat sur les réseaux sociaux. Mardi 10 septembre, DAZN (prononcez "dazone") bradait ses prix à 19,99 euros mensuels pour un engagement d'un an. Une offre valable jusqu'au 22 septembre (pour l'instant), mais qui pose la question de la somme que le consommateur est prêt à débourser. Et de celle qu'il paie réellement depuis vingt ans.

D'un strict point de vue comptable, regarder la Ligue 1 ne coûte pas si cher pour la saison 2024-2025 qui commence à peine. En tenant compte de la ristourne offerte ces jours-ci par DAZN et en ajoutant les 15 euros mensuels pour le dernier match de chaque journée proposé par BeIN Sports, l'addition totale s'élève à 35 euros. Un chiffre dans la lignée des précédentes offres, comme celle du duo Canal+-Amazon Prime qui a retransmis le championnat entre 2021 et mai 2024.

Si l'on compare à d'autres époques, la facture pourrait presque paraître légère. Quand on ajuste les prix des vingt dernières années à l'inflation, là encore, le duo BeIN-DAZN figure dans la moyenne.

Car ce qui est reproché à DAZN, c'est aussi le tarif affiché pour un bouquet de chaînes qui compte assez peu de droits sportifs comparativement à BeIN Sports, et une programmation mono-sport qui tranche avec le duo Canal-Amazon, aux catalogues de fictions pléthoriques. Le groupe de Vincent Bolloré, c'est aussi les films sortis dans l'année, des séries maison à la qualité reconnue, d'autres sports prestigieux comme la F1, alors qu'Amazon peut s'appuyer sur son gigantesque site marchand en plus de programmes viraux comme la série The Boys.



Alors que la Ligue 1 a été réduite à 18 clubs en août 2023, un tiers des clubs tricolores sont engagés en Coupe d'Europe, compétition que diffuse en exclusivité Canal+ (qui ne dispose d'aucun match de L1). Un supporter du PSG, de Brest, de Lyon, de Nice, de Monaco ou de Lille désireux de voir toutes les rencontres de son équipe doit encore ajouter 20 euros (dans le meilleur des cas) à la facture.

"La Ligue 1 n'est plus qu'un produit d'appel parmi tant d'autres", constatait sur franceinfo l'économiste du sport Pierre Rondeau au moment de l'annonce du nouveau diffuseur. "Ce n'est plus vraiment un déclencheur d'achat ou un produit de fidélisation. (...) Le modèle français s'est construit sur des diffuseurs pluridisciplinaires, avec une offre multiple." Une enquête, menée auprès de fans de sport par deux économistes en 2019, chiffrait à 30 euros le montant maximal pour tous les abonnements sportifs. Chiffre largement dépassé pour la seule L1 cette saison, même avec le rabais proposé par DAZN.