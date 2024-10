Rachat du Paris FC par la famille Arnault : "C'est une excellente nouvelle pour le football français", se réjouit le président de la Ligue de Football Professionnel

"C'est une excellente nouvelle pour le football français", se réjouit Vincent Labrune, le président de la Ligue de Football Professionnel, au micro de franceinfo, jeudi 17 octobre, après l'annonce par la holding familiale de Bernard Arnault, Agache, qui est entrée "en négociations exclusives" pour une "participation majoritaire" au club parisien qui évolue actuellement en Ligue 2. L'entreprise autrichienne Red Bull est également entrée en négociation, pour une participation minoritaire.

"On avait peu de propriétaires de club de cette envergure au niveau national", explique le président de la Ligue. "On avait la famille Pinault très active au Stade rennais, et qui participe à la performance de son club, on a maintenant la famille Arnault", détaille-t-il.

"Attirer des investisseurs plus puissants"

"C'est une chance pour le football professionnel français, c'est une chance pour notre projet centré sur les performances européennes, pour avoir plus de places en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe", estime Vincent Labrune, qui voit également "une façon d'attirer des investisseurs plus puissants, qui peuvent préparer le futur sur le moyen et le long terme".

"C'est évidemment une grande nouvelle et on espère que d'autres viendront dans le même genre dans les mois qui viennent", conclut-il, avant d'ajouter qu'il est "impatient de voir les nouveaux classico PFC-PSG".