Foot : la famille Arnault est entrée en "négociations exclusives" pour racheter le Paris FC

La holding familiale de Bernard Arnault, Agache, a annoncé, jeudi 17 octobre dans un communiqué, qu'elle entrait "en négociations exclusives en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans le Paris FC" et que Red Bull était "également entré en négociations pour l'acquisition d'une participation minoritaire".

"Avec l'arrivée de Agache comme actionnaire majoritaire du club, le club va changer de dimension et viser de nouveaux succès", est-il écrit dans le communiqué. La holding "compte ramener progressivement l'équipe masculine dans l'élite du football masculin" avec "la même ambition" pour l'équipe féminine, qui évolue déjà en première division. Elle "s'appuiera sur les équipes en place" et le président du Paris FC Pierre Ferracci, est-il précisé.

L'objectif d'en faire un club formateur

"Avec notre soutien, ainsi que celui, précieux, de notre partenaire Red Bull, nous avons bon espoir que, progressivement, nous écrivions ensemble une belle page du football français, sans se fixer d'objectifs précis à ce stade", déclare dans le communiqué Antoine Arnault, futur représentant d'Agache au sein du Conseil d'administration du Paris FC.

"Paris et l'Ile de France constituent un vivier de talents exceptionnels dans le football qui doivent se former et grandir en premier lieu dans un club de leur région (...). Nous avons hâte de contribuer à attirer davantage de talents féminins et masculins qui viendront booster la performance des équipes", ajoute Oliver Mintzlaff, directeur général de Red Bull en charge des projets et investissements, cité dans le communiqué. Ce rachat pourrait à terme entraîner la présence d'un deuxième club parisien parmi l'élite du foot français, au côté du Paris Saint-Germain.

Agache sur le développement économique, Red Bull sur la partie sportive

Agache apportera "tout son savoir-faire en matière de développement économique et de rayonnement des marques sur le long terme" et Red Bull "interviendra principalement dans la dimension sportive dans un rôle de conseil, qu'il s'agisse de renforcer la détection des jeunes talents à même de rejoindre le centre de formation ou de cibler les meilleurs profils capables de renforcer la compétitivité des équipes premières hommes et femmes", selon le communiqué.

"Sous réserve de finalisation de la documentation juridique, ce projet demeure soumis aux instances représentatives du personnel du Paris FC et à l'approbation de la commission de contrôle des clubs professionnels de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG)", est-il ajouté.